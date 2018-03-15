Гонтареву уволили с должности главы НБУ

Верховная рада Украины уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа. Отметим, Гонтарева фактически не руководит Нацбанком в течение последних десяти месяцев после того, как весной 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находилась в отпуске. Президент Украины Петр Порошенко только в январе 2018 года предложил парламенту уволить ее и назначить на должность главы НБУ Якова Смолия, который до сегодня являлся исполняющим обязанности главы регулятора.

Назначение главы Национального банка ожидалось еще в конце декабре 2017 года, затем вынесение вопроса в зал парламента анонсировалось в последнюю сессионную неделю февраля, в связи с чем Гонтарева пришла в Раду для отчета перед депутатами, однако голосование так и не состоялось. Гонтарева возглавляла Нацбанк с 19 июня 2014 года. На этом посту она сменила нынешнего первого вице-премьера Степана Кубива, отставку которого связывали с провалом переговоров с МВФ. До назначения в НБУ Гонтарева была главой совета директоров группы компаний "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU). В январе арабское издание Al Jazeera опубликовало расследование, согласно которому компания Гонтаревой причастна к выведению из страны 1,5 млрд долларов экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

