Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования Генпрокуратуры на 23% и уменьшение финансирования САП

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 7,169 млрд грн Генеральной прокуратуре Украины, что на 23% больше, чем в 2017 году, и уменьшение финансирования Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) на 3,3 млн грн.

Такая норма содержится в тексте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

При этом в 2017 году для Генпрокуратуры выделялось 5,826 млрд грн.

На САП в 2018 году выделяется 116,1 млн грн, а в 2017 году – 119,4 млн грн.