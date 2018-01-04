Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования секретариата Кабмина на почти 50% и 1,6 млрд грн на реформу госуправления

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 1,76 млрд грн Секретариату Кабинета министров Украины, что на 49,8% больше чем в 2017 году и еще 1,63 млрд грн на поддержку реализации комплексной реформы государственного управления.

Об этом говорится в тексте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

Данные средства предусмотрены хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата.

При этом в 2017 году на эти цели выделялось 1,176 млрд грн

На 2018 год непосредственно на Секретариат предусмотрено 997,75 млрд грн, из них 808 млн грн – на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности правительства, 4,36 млн грн – на финансовую поддержку газеты "Урядовый курьер".

50,75 млн грн предусмотрено на информационно-аналитическое и организационное обеспечение оперативного реагирования органов исполнительной власти; по 50 млн грн - на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций и на создание и функционирование офиса по привлечению и поддержке инвестиций; 15 млн грн – на поддержку развития лидерства в Украине.

Кроме того, в рамках финансирования Секретариата предусмотрены средства на Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины – 151,54 млн грн; на Государственную аудиторскую службу Украины – 612,96 млн грн.