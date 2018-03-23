Госдеп: для развития Украины нужно искоренить коррупцию

В Украине вопрос борьбы с коррупцией действительно являются большой проблемой. Об этом заявил врио государственного секретаря США Джон Салливан в выступлении, посвященном гуманитарной помощи США, передает "Голос Америки". "Я был в прошлом месяце в Киеве. Коррупция является чрезвычайно большой проблемой для Украины, и правительство Порошенко пытается решить этот вопрос", - заявил он. В Госдепе подчеркнули, что в современных условиях безопасности в Украине борьба с коррупцией является сложной проблемой. "Это очень сложно. Это сложная проблема для правительства, вместе с другими мощными вызовами в сфере безопасности, которые поступают от России и поддерживаемых Россией организаций, которые оккупировали территорию Донбасса и, конечно, из-за аннексии Крыма Россией", - сказал он, добавив, что для того, "чтобы Украина выжила и развивалась, коррупцию нужно искоренить". Напомним, Рекс Тиллерсон, уволенный 13 марта президентом США с должности госсекретаря, до конца дня передаст все полномочия своему заместителю Джону Салливану.

