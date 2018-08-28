Госдолг Украины в июле сократился в долларовом выражении на 0,76%, в гривневом возрос на 1,38%

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле 2018 года сократился на 0,76%, или на $0,58 млрд - до $75,71 млрд, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг возрос на 1,38%, или на 27,64 млрд грн – до 2,026 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 0,78%, или на $0,59 млрд, в гривне – на 5,42%, или на 116,01 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в июле возрос на 1,06% - до 1,75 трлн грн (в долларах сократился на 1,08% - до $65,42 млрд), в том числе внешний - на 2,15%, до 1,004 трлн грн (в долларах сократился на 0,01% - до $37,51 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 3,51% - до 275,27 млрд грн (в долларах - на 1,32%, до $10,29 млрд), в том числе внешний – на 3,8%, до 262,1 млрд грн (в долларах - на 1,6%, до $9,8 млрд).

Министерство также уточнило, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 42,02%, еще 31,47% - в гривне, 16,86% - в специальных правах заимствования, 8,49% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в июле снизился до 26,76 грн/$1 с 26,19 грн/$1, или на 2,16%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

Как сообщалось, Минфин прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Предельный размер государственного долга, как ожидается, к концу 2018 года не превысит 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

По оценкам Минфина, госдолг к концу 2018-го не должен превысить 2,756 трлн грн.

Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%, в том числе прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП.