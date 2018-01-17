Гослесагентство временно приостановило лесохозяйственные мероприятия в карпатских пралесах

Государственное агентство лесных ресурсов Украины просит временно приостановить выдачу лесорубных билетов на проведение любых лесохозяйственных мероприятий на лесных участках, которые соответствуют определению "пралесов" и "квазипралесов".

Согласно пресс-релизу Гослесагентства, соответствующие письма с просьбой были отправлены в Закарпатское, Ивано-Франковское и Черновицкое областные управления лесного и охотничьего хозяйств.

"В конце августа прошлого года президент Украины подписал закон по охране лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат. Согласно этому закону определяются понятия "пралес", "квазипралес" и устанавливается особый правовой режим их хранения и охраны. Также предусмотрена разработка Минприроды соответствующей методики определения таких лесов", - цитируется в сообщении заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь.

По его словам, поскольку продолжается процесс разработки такой методики, Гослесагентство поддержало предложения, предоставленные Всемирным фондом природы, и направило областным управлением соответствующий перечень лесных участков, которые отвечают, по предварительной оценке, определению пралесов и квазипралесов.

"Мы временно, до решения вопроса статуса каждого из участков, приостановили выдачу лесорубных билетов на проведение любых лесохозяйственных мероприятий на лесных участках в соответствии с этим перечнем. В частности, это касается Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей", - сообщил Владимир Бондарь.

Согласно сообщению Гослесагентства, пралеса, с точки зрения биоразнообразия, являются самыми ценными участками леса, поскольку существуют и развиваются лишь под влиянием природы и практически не претерпели вмешательства человека. Они имеют высокую жизнеспособность, устойчивые к неблагоприятным воздействиям, обеспечивают чрезвычайно важные экосистемные услуги, которые не в состоянии полноценно предоставить хозяйственные леса.

Как сообщалось, в 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране пралесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат".

Документом определяются понятия "природные леса", "пралеса", "квазипралеса" и устанавливается особый правовой режим их сохранения и охраны. Законом, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпас скота, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны).

Документом вводится административная ответственность за нарушение требований охраны природных лесов, пралесов, квазипралесов. Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Лесной кодекс Украины и закон Украины "О природно-заповедном фонде".

Кроме того, законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за незаконную рубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.