Госстат назвал количество неформально занятого населения

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в январе-июне 2018 года составило 3,552 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, количество неформально занятых з последний год сократилось на 1% (с 3,661 млн человек).

В первом полугодии 2018 году в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве доля неформально занятых составляла 42,9%, в промышленности - 5,7%, в строительстве - 15,3%, в торговле - 18,5%.

По методологии МОТ, в Украине во II квартале 2018 года количество безработных составило 1,5 млн человек, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек.

Отметим, в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы МЭРТ сообщается, что в течение 2019-2021 годов уровень безработицы среди населения в возрасте 15-70 лет снизится с 8,9% в 2019 году до 8,3% в 2021 году, что составляет в среднем за период 8,6%.