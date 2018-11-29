Госстат: за год реальная зарплата в Украине выросла на 15%

Реальная заработная плата украинцев в октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 14,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

Отмечается, что в октябре рост реальной зарплаты по сравнению сентябрем составил 0,2%.

"Средняя номинальная зарплата штатного работника в октябре 2018 года составила 9,218 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3,723 тысяч гривен)", - говорится в сообщении.

"Темп роста средней номинальной зарплаты по сравнению с сентябрем составил 1,9%, а по сравнению с октябрем 2017 года - 24,9%", - отмечают в ведомстве.

Наибольшая средняя зарплата по регионам выглядит следующим образом: Киев - 13,85 тысяч гривен, Донецкая область - 9,998 тысяч гривен, Днепропетровская область - 9,4 тысяч гривен. По материалам Контракты.ua