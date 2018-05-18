Государство сохранит 51% "Турбоатома" в госсобственности при его приватизации, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"У нас есть только одна цель: 51% оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, возможно, через публичные торги. Чтобы они вошли в капитал завода, и там работало не 3,5 тыс., а 7 тыс. людей", – сказал он в ходе часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.

Премьер уточнил, что правительство намерено двигаться "прозрачно, очень осторожно, максимально учитывая мнение менеджмента компании".