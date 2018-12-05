Гройсман анонсировал сокращение районов в Украине до 100

По словам премьера, уменьшение количества районов вызвано необходимостью создать финансово сильные административные единицы.

Продолжение реформы децентрализации в Украине подразумевает укрупнение районов, чтобы к 2020 году их количество скоротилось до 100

Об этом во время Форума местного самоуправления заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Нам необходимо сформировать новые способные районы, потому что мы понимаем проблематику, когда создаются общины, а районы являются различными по количеству, по возможностям. Однозначно нам необходимо будет проводить укрупнение районов. И это является нормальным и необратимым путем", - сказал он.

По словам премьера, уменьшение количества районов вызвано необходимостью создать финансово сильные административные единицы.

"Поверьте, это не вопрос количества, это вопрос качества и способности. Лучше иметь 100 районов, которые будут с качественными полномочиями, с качественными финансовыми возможностями, которые будут адекватно воспринимать запросы граждан и выполнять эти задачи", - отметил Гройсман.

Премьер добавил, что новая территориальная основа, которая должна сформироваться в Украине к 2020 году, предполагает не только укрупнение районов, но и создание в общей сложности 1600-1800 способных объединенных территориальных общин