Гройсман главам местных администраций в преддверии непогоды мобилизовать имеющиеся ресурсы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главам местных государственных администраций подготовится к предстоящей непогоде и подчеркнул их личную ответственность.

"В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет ухудшение погодных условий... Хочу подчеркнуть, что снег, как правило, вызывает затруднения по проезду по автодорогам, поэтому очень важно, чтобы местная власть мобилизовала все имеющиеся ресурсы", - сказал премьер в ходе заседания Кабинет министров Украины в среду.

Он отметил, что с 1 января у местных властей в 3-4 раза больше средств на содержание дорог, и таким образом их достаточно.

"В любой стране мира, когда идут сильные осадки, есть проблемы, и у нас будут и заторы и проблемы, но главное - если такие заторы возникают, то нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы, не спать, а все сделать для того, чтобы разблокировать заторы", - сказал В.Гройсман.

Премьер подчеркнул ответственность глав местных администраций за подготовку и реакцию на вызванные непогодой проблемы.

"Я требую, чтобы по все стране все головы областных государственных администраций под свою личную ответственность организовали необходимым образом работу", - сказал В.Гройсман.