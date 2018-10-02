Гройсман намерен объявить конкурс на главу ГФС после завершения переговоров с МВФ

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен обхявить конкурс на должность главы Государственной фискальной службы (ГФС) после завершения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

"Сейчас мы завершим переговоры с международными партнерами... Как только мы определимся с новой моделью (реформы ГФС - ИФ) - а мы уже в принципе на финализаии, мы тогда объявим конкурс", - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

По его словам, документы для начала процедуры конкурса уже готовы.

"Уже готовы документы для объявления конкурса. Мы только должны определиться в отношении юридических лиц ГФС и таможни - будет ли это одно юрлицо или два. Если одно - один конкурс, если два - два конкурса", - пояснил он.

Как сообщалось, в начале сентября на тот момент и.о. главы ГФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию, Кабмин объявил о намерении объявить конкурс на эту должность, а выполнение обязанностей главы ведомства Кабмин возложил на экс-руководителя Одесской таможни Александра Власова.

Уволенный Кабинетом министров глава ведомства Роман Насиров был отобран на конкурсе.