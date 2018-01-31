Гройсман настаивает на необходимости создания СФР

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил необходимость ликвидации полномочий силовых структур в отношении расследования экономических преступлений и создания Службы финансовых расследований (СФР).

"Нам нужно ликвидировать, я подчеркиваю, полномочия Службы безопасности Украины, Национальной полиции, налоговой полиции, прокуратуры в сфере предпринимательства и бизнеса. Чтобы эти органы не имели права приходить к предпринимателям и их проверять", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров в среду.

"Нам нужно создать интеллектуальную службу, Службу финансовых расследований", - добавил он.