Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказался от планов об отставке, которая могла бы снять ответственность за будущий рост тарифов на газ. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Экзамен для премьера: как переговоры с МВФ повлияют на карьеру Гройсмана".

По данным источников, в окружении Гройсмана рассматривали вариант с отставкой, не принимая решения о росте тарифов на газ для украинцев, на чем настаивает Международный валютный фонд. Якобы, таким образом, премьер мог бы избежать политического удара по своему персональному имиджу и предстал в глазах украинцев как премьер, который наотрез, вплоть до увольнения, отказался усложнять жизнь украинцев прибавлением цифр в платежках.

Но собеседники в окружении Гройсмана уверяют, что премьер не планирует покидать занимаемую должность.

"Переговоры с фондом продолжаются. В ближайший месяц ситуация прояснится. Но премьер в течение тринадцати месяцев неоднократно говорил, что повышать тарифы настолько, насколько хочет фонд, он не готов", - сказал РБК-Украина один из соратников Гройсмана.

При этом, по его словам, говорить о возможной отставке премьера до завершения переговоров с МВФ слишком преждевременно.

Гройсман ожидает завершения консультаций с МВФ по цене на газ в сентябре.

На прошлой неделе Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза" до октября.