Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает зависимость экономики страны от внешней финансовой поддержки.

"Мы тратим 130 млрд грн на обслуживание внешнего долга. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки", – отметил он, представляя на заседании правительства в среду итоги работы Кабинета министров за 2017 год.

По словам премьера, Украина за 2014-2015 гг. увеличила государственный долг на $5 млрд.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в декабре 2017 года сократился на 0,03%, или на $0,03 млрд, – до $76,31 млрд. В национальной валюте госдолг возрос на 3,86%, или на 79,67 млрд грн, – до 2,142 трлн грн.

По итогам 2017 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 7,52%, или на $5,33 млрд, в гривне – на 10,98%, или на 211,91 млрд грн.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре снизился до 28,07 грн/$1 с 27,01 грн/$1, или на 1,3%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.

Национальный банк Украины оценивает выплаты правительства и центробанка по внешним обязательствам страны в 2018-2020 гг. более чем в $16 млрд, в том числе в 2018-м - $7,4 млрд.