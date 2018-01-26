Гройсман ожидает получения Украиной очередного транша от МВФ в первом полугодии 2018 года

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает получения Украиной очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) в первом полугодии 2018 года.

"Думаю, включительно с июня это (поступление очередного транша) может произойти… в первой половине 2018 года", - сказал он в эфире канала "112 Украина" в пятницу.

По его словам, Украина находится в диалоге с МВФ относительно формирования цены на газ.

"В этом отопительном сезоне никаких решений по повышению цен (на газ ) правительство принимать не будет, как я и обещал. Что касается новой формулы, то мы находимся в диалоге и обнародуем это решение, как только найдем правильные механизмы с МВФ", - добавил премьер.

Ранее глава Министерства финансов Александр Данилюк заявлял о планах Украины до мая текущего года выполнить все обязательства в рамках программы расширенного финансирования МВФ, что позволит получить очередной транш кредита. В свою очередь, президент Петр Порошенко называл ориентировочную дату следующего транша - до апреля, так как на данный момент Украина выполнила 80% своих обязательств.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.

На минувшей неделе Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо того, П.Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, которая фактически стала вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.

Нацбанк ранее сообщал, что в 2018 году ожидает поступления двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.