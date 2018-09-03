Гройсман ожидает завершения консультаций с МВФ по цене на газ в сентябре

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно цены на газ должны завершиться в сентябре. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Киевскую область, сообщает "Еспресо.TV".

По словам Гройсмана, на данный момент консультации с МВФ по цене на газ продолжаются уже около года.

"Мы ее (дискуссию о цене на газ, - ред.) ведем около года. Думаю, что мы ее финализируем уже в сентябре месяце", - заявил Гройсман, комментируя вопрос о повышении цены на газ для населения.

При этом Гройсман добавил, что в данном вопросе главным является социальная защита граждан и в случае необратимости изменения цены на газ, по его словам, необходимо проработать все механизмы дополнительной защиты.