Гройсман пообещал масштабную проверку облгазов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание совместной группы для проверки работы операторов газораспределительных сетей (ГРС).

В состав группы войдут: представители Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем какой-либо другой документ для того, чтобы Национальная комиссия осуществила детальную проверку всех облгазов страны. То, что я слышу сегодня, выходит за пределы полномочий, от чего страдает население. Наверное, даже создадим совместную группу - НКРЭКУ, представители правительства - Минрегиона, Минэнергоугля - и начнем их приводить в чувство", - сказал Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Напомним, в августе "Укртрансгаз" попросил проверить облгазы, которые тормозят внедрение суточного баланса газа. В частности, претензии имели ко "Львовгазу", "Винницагазу", "Тысменицагазу", "Криворожгазу", "Киевоблгазу", "Днипрогазу", "Днепропетровскгазу", "Донецкоблгазу", "Николаевоблгазу" и "Харьковгоргазу". По материалам Интерфакс-Украина.