Гройсман пообещал не допустить прекращения "Укрпочтой" доставки пенсий и предложил менеджменту уйти в случае несогласия

Премьер министр Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения ПАО "Укрпошта" доставки пенсий украинцам и предложил ее менеджменту уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функции.

"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпошты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция - я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров", - цитирует комментарий В.Гройсмана относительно возможности закрытия нескольких тысяч отделений "Укрпошты", что заметно осложнит доставку не только корреспонденции, но и пенсий, пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр также отметил, что недавно в "Укрпошту" был назначен независимый наблюдательный совет и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

"Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей. Украинская почта должна работать для украинских граждан", - заявил В.Гройсман.

По его словам, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят "Укрпошту" в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего, рядовым почтальонам достойную зарплату.

"Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые", - добавил глава правительства.

Ранее гендиректор И.Смелянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил, что "Укрпошта" планирует оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий, если тариф на доставку не будет изменен.

"С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", - сказал глава "Укрпошты".

Как сообщалось, в сентябре генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что "Укрпошта" планирует прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден.

Ранее И.Смелянский неоднократно заявлял об убыточности услуги по доставке пенсий для "Укрпошты" и необходимости пересмотра тарифа на доставку пенсий.