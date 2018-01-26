Гройсман пообещал прорыв в агросекторе в 2018 году

Кабинет министров Украины одобрил и начал внедрение ряда решений, которые должны сделать 2018 годом качественного прорыва в аграрном секторе. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с коллективом одного из перерабатывающих предприятий Тернопольской области, перадает "Урядовый портал". "В этом году мы будем иметь инструменты для качественного прорыва в агросфере. Причем решения уже приняты", - отметил Гройсман. Премьр пояснил, что речь идет о программах прямой поддержки фермеров, компенсации стоимости строительства новых молочно-товарных ферм и удешевления кредитов на такое строительство, компенсации стоимости сельскохозяйственного оборудования отечественного производства, а также рассрочки по уплате НДС при импорте уникального оборудования и технологических линий. "Да будет в этом году. Это даст возможность быстро наращивать поголовье, объемы производства. Интерес есть. Задача - поднимать экономику и создавать новые предприятия. Это касается всех сфер. К примеру, сегодня мы большое внимание уделяем также строительству дорог. Но говорим о том, что главная задача - не просто строить дороги, а строить Украину", - подытожил Гройсман.

