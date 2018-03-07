Гройсман поручил Минюсту скоординировать с "Нафтогазом" действия по возможному аресту активов "Газпрома" по всему миру при невыполнении им вердикта арбитража

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции скоординировать с НАК "Нафтогаз Украины" действия по возможному аресту активов российского "Газпрома" по всему миру при невыполнении последним решений Стокгольмского арбитража.

"Также поручил Минюсту скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" о возможном аресте активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража", - написал В.Гройсман в своем аккаунте в "Твиттер" в среду днем.

Ранее сообщалось, что В.Гройсман обсудил с министром юстиции П.Петренко ситуацию с "Газпромом". Премьер отдал поручение Минюсту активизировать действия по взысканию штрафа с "Газпрома" по вердикту Стокгольмского арбитража, а также по решениям украинских судов.

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража, а также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решений украинских судов. Сегодня беседовал о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабмина.