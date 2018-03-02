Гройсман поручил руководству "Нафтогаза" максимально быстро урегулировать вопрос нехватки газа из-за действий "Газпрома"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству НАК "Нафтогаз Украины" максимально быстро урегулировать вопрос с нехваткой газа в связи с действиями российского Газпрома".

"В результате действий "Газпрома" в эти дни Украина будет чувствовать некоторую нехватку газа. Чтобы избежать негативных последствий этой ситуации, на несколько дней введены меры по ограничению потребления газа", - написал В.Гройсман на своей странице в социальной сети Facebookв пятницу.

Премьер добавил, что поставил перед руководством НАК "Нафтогаз Украины" задачу максимально быстро урегулировать указанную проблему.

"Прошу местные власти постоянно контролировать ситуацию и оперативно реагировать, если людям нужна будет любая ваша помощь", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 1 марта пресс-служба ПАО "Укртрансгаз" сообщила, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, соответствующее хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

"По состоянию на 1 марта давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую ГТС упало до минимального значения в этом году – 50,3 кгс/см.кв. Транзитный контракт предусматривает соблюдение российской стороной давления газа в магистральных газопроводах на входной точке ГИС "Суджа" в диапазоне 60-65 кгс/кв. см… В январе-феврале 2018 года "Газпром" систематически не выполнял техусловия, подавая газ к украинской границе при фактическом давлении на уровне 51-59 кгс/кв. см.", - говорится в сообщении.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявляет о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн куб. м в сутки из-за морозов и отказа "Газпрома" в его поставках, и предлагает ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность газотранспортной системы (ГТС) Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.