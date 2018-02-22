Гройсман предложит освободить от уплаты налогов ТОП-вузы с лучшим показателем трудоустройства

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за освобождение от уплаты налогов ТОП высших учебных заведений с лучшим показателем трудоустройства выпускников.

"Я буду предлагать парламенту и правительству поддержать следующую инициативу: речь идет о том, чтобы определить ТОП вузов страны, определить их по качеству знаний и по рейтингу трудоустройства. Не только обучения, а и сколько выпускников этих вузов найдут работу в Украине", - сказал В.Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Сумскую область.

По словам В.Гройсмана, это может быть ТОП-5 либо ТОП-10 вузов, которые в последствие будут освобождены от уплаты налогов, кроме налога на доходы физических лиц.

"Я дал поручение Министерству образования проработать над таким проектом. Он будет небольшим, и, думаю, может быть поддержан украинским парламентом", - подчеркнул премьер.

В.Гройсман уверен, что это позволит улучшить качество высшего образования в стране.