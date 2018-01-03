Премьер-министр Владимир Гройсман продал недвижимость на почти 8,8 млн грн предприятию ООО "Магигранд", принадлежащему его жене

Об этом свидетельствуют соответствующие изменения, внесенные в его декларацию.

В документе указано, что получил доход от отчуждения недвижимого имущества за 8 797 630 грн ООО "Магигранд".

Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, конечным бенефициарным собственником этого предприятия является жена премьер-министра Елена Гройсман.

Это предприятие также внесено в декларацию Гройсмана как собственность его жены. Ей принадлежит 80% акций.