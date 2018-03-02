Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что ситуация с газоснабжением в Украине войдет в штатный режим ориентировочно во вторник, 6 марта.

"Сегодня все технические специалисты работают. План, сформированный на такие случаи, введен в действие на пять дней. Мы делаем все, чтобы ситуацию на вторник (6 марта) включительно ввести в штатный режим. Главное, я подчеркиваю: ситуация абсолютно контролируема", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.