Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что цена на газ может уменьшиться для украинцев в 2020 году.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала ICTV.

"Это возможно сделать фундаментально в 2020 году, а популистически - в любой момент, то есть сказать, что цена будет меньше. Но если мы это скажем сейчас, то уже через год все грохнется и не будет чем сдачу давать", - сказал Гройсман.

По его словам, сначала нужно сделать ряд конкретных шагов для того, чтобы обеспечить рост экономики на уровне, превышающем 5%, а потом уже браться за цену на газ.