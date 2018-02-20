Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина пока не смогла обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает возможностям и интересам страны.

"Мы пока не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы дал возможность сегодня обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает интересам и возможностям Украины", - сказал В.Гройсман на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине" во вторник в Киеве.

В то же время, по словам премьера, множество реформ были начаты и реализованы.

Также В.Гройсман выразил надежду на эффективную работу нового Верховного суда, а также подчеркнул необходимость активизации антикоррупционных реформ. В частности, он выступает за то, чтобы Антикоррупционный суд был создан в ближайшие месяцы.

Кроме того, премьер отметил, что на протяжении 5 лет будет построена новая система здравоохранения.

"Украина должна занять позицию надежного прогнозируемого партнера", - добавил В.Гройсман, обращаясь к международному сообществу.