Гройсман сообщил о росте реальной зарплаты

По итогам прошлого года реальный рост заработных плат в Украине составил 19%.

Об этом в среду, 14 февраля, сообщил премьер Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

"Нам удалось в прошлом году достигнуть реального роста зарплат на 19%, номинальный рост был больше, но мы понимаем, что инфляция повлияла, и поэтому реальный рост заработной платы только на 19%, - сказал он.

Гройсман рассказал, что задача правительства - сделать так, чтобы доходы украинцев росли быстрее инфляции.

"Проблема роста цен присуща любой экономике, но в тех условиях, в которых находимся мы, этот вопрос особенно чувствителен, - добавил премьер.

В МВФ рассказали, когда украинцам стоит повышать зарплатыУ властей Украины велик соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики.

В январе Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет расти быстрее, чем цены в магазинах, и составит 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее Гройсман анонсировал повышение зарплат врачам.