Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет о начале малой приватизации с июня текущего года.

"Я думаю, что до конца мая мы запустим эту работу (по приватизации ) достаточно серьезно и системно", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время премьер спрогнозировал, что возможно противодействие данному процессу.

"Не всем это выгодно. Те, кто "окучивают" эти предприятия, будут нас блокировать, будут сдерживать, будут искусственно придумывать препятствия, как сделали с Одесским припортовым заводом. Взвинтили там какие-то долги, потом признали долги в судах - это отдельный для исследования правоохранительными органами вопрос - потом завысили цену продажи, затем завели правительство в тупик в этом вопросе", - добавил он.

Кроме того, В.Гройсман отметил, что, по его прогнозам, малая приватизация начнется с июня месяца.

Относительно большой приватизации, премьер заявил, что процессы подготовки также уже проходят.

"Центрэнерго" уже готовится через международных советников по новой, достаточно прозрачной процедуре. Будем надеяться, что никто не будет блокировать", - отметил он.

Кроме того, В.Гройсман подчеркнул, что правительство ищет варианты выхода из ситуации с приватизацией Одесского припортового завода (ОПЗ). "Там есть много юридических проблем, но, конечно, да (доведем процесс до конца – ИФ). Мы этим занимаемся и будем искать выход из этой ситуации", - ответил премьер

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 января 2018 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества" с технико-юридическими правками. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации 2 марта на Нацсовете реформ. Закон о приватизации вступает в силу с 7 марта.

В связи со вступлением в силу нового закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" Фонд государственного имущества пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году, в частности, исключив из них контрольные пакеты акций пяти облэнерго, блокирующие пакеты акций трех облэнерго и "Донбассэнерго". В новых списках по сравнению с утвержденными в конце 2017 года отсутствуют также 75,22% акций "Турбоатома", 51% акция Запорожского титано-магниевого комбината, 50% - "Азовмаша", 40% - "Свит ласощив".

В обновленном перечне в группе крупнейших объектов, подлежащих приватизации в текущем году, осталось только четыре позиции: 99,567% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), 99,995% - "Сумыхимпром", 68,009% - Запорожского производственного алюминиевого комбината и 78,29% -"Центрэнерго". При условии одобрения правительством условий продажи выставление первых трех на конкурс запланировано на май, "Центрэнерго" – на июнь.