Изменение розничных цен на нефтепродукты в Украине - данные "А-95"

Средние розничные цены на бензины и дизтопливо в Украине в период с 29 января по 5 февраля 2018 года увеличились 0,2-0,3%, свидетельствуют данные консалтинговой группы "А-95" (Киев).

Как сообщалось, средние розничные цены на бензины в Украине за 2017 год увеличились на 19,2-20,1% (на 4,61-4,76 грн/литр), на дизтопливо – на 22,6% (на 4,84 грн/литр). При этом средние цены на сжиженный углеводородный газ (LPG), несмотря на резкий рост в августе из-за дефицита, по итогам года показали увеличение всего на 2,9% (на 0,36 грн/литр).

Ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что рост цен на нефтепродукты в Украине в 2018 году связан с увеличением цен на нефть в мире и падением курса гривни, поскольку акцизы на топливо номинированы в евро.