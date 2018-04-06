Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что к 2021 году тарифы жилищно-коммунальные тарифы в Украине будут расти ежегодно на 10 - 22%. Такие данные приведены в консенсус-прогнозе на ближайшие три года, опубликованном ведомством. Так, по прогнозам Минэкономики, природный газ в течение следующих трех лет подорожает ежегодно на 20%. Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году - на 11%, а в 2021 году - на 20%. Электроэнергия подорожает на 22,5% в 2019 году, на 15% - в 2020 году и на 12,5% в 2021 году. Прогноз индекса цен приводится в сравнении цен с декабря по декабрь предыдущего года. Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли прогнозируют, что к 2021 году уровень минимальной заработной платы в Украине достигнет 6,2 тыс. гривен. Об этом говорится в опубликованном консенсус-прогнозе ведомства. Так, уже в 2019 году минимальная зарплата повысится до 4,6 тыс. гривен, в 2020 году - до 5,4 тыс. гривен, и к 2021 году превысит показатель в 6 тыс. гривен.

