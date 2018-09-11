Кабинет министров прогнозирует, что уровень инфляции в 2019 году будет не более 10%.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: совместный план действий".

"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете. Также прогнозируется уменьшение предельного дефицита от 2,4% до 2,2% - вот та рамка, которую мы должны удерживать " - сказал премьер-министр.

Он заверил, что проект госбюджета на следующий год до 15 сентября правительство передаст на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщалось ранее - в Госстате сообщили, что уровень базовой инфляции в августе 2018 года по сравнению с июлем 2018 года составил 0,1%, с начала года - 3,5%.По данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. Вместе с тем, с начала года цены выросли на 3,6%. На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего подешевели овощи и фрукты, но подорожали яйца, мясо, хлеб и кисломолочная продукция. Также в августе на 0,9% подорожали алкоголь и сигареты.