Кабинет министров Украины готов установить цену на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда - Порошенко

Кабинет министров Украины готов установить цену на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает Bloomberg.

"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент.

МВФ со своей стороны требует, чтобы цена газа была установлена на уровне его себестоимости и затрат на транспортировку. Установление такой цены является одним из условий получения Украиной очередного транша кредита Фонда.

Ранее Порошенко заявил, что Украина может получить следующий транш по программе расширенного финансирования МВФ к началу апреля.

МВФ в марте 2015 г. одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.