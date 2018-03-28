Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для граждан с апреля. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду без обсуждения, сообщает пресс-служба.

Постановление продлевает специальные обязательства НАК Нафтогаз Украины по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

Авторы постановления указывают, что переговоры с Международным валютным фондом о повышении цены на газ продолжаются. Действие специальных обязательств для Нафтогаза заканчивается 1 апреля, в связи с чем возникла необходимость его продления.

Нафтогаз с 1 апреля повысил минимальную цену газа для промышленности на 9,8%.