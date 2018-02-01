Кабинет министров Украины выделит около 11 млрд гривен на развитие регионов. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман у себя на странице в Facebook. "Правительство выделяет на развитие регионов около 11 млрд гривен, но предлагает четкие приоритеты направления средств. Если есть задача ликвидировать очередь в детские сады - пожалуйста, региональная власть, проектируйте, мы проинвестируем. Так же мы готовы помочь с модернизацией системы профтехобразования - для подготовки кадров для промышленности и с обновлением учреждений здравоохранения - люди должны лечиться в современных больницах. Но подчеркиваю: ответственность местной власти - залог успеха", - заявил Гройсман.

20 декабря Кабинет министров Украины одобрил законопроекты, которые обеспечивают финансирование проектов регионального развития. Так, Камбин одобрил законопроекты "О внесении изменений в Закон "Об основах государственной региональной политики" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма финансирования регионального развития".

