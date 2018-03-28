Кабмин до июня продлил спецобязательства для "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины продлил действие положения о возложении специальных обязательств для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 июня 2018 года. В соответствии со статьей 11 закона "О рынке природного газа", с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, на субъектов в исключительных случаях могут возлагаться специальные обязательства. Постановлением от 22 марта 2017 года правительство возложило спецобязательства на субъектов рынка природного газа на срок до 1 апреля 2018 года. Они заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Отмена спецобязательств с 1 апреля является одним из основных требований Международного валютного фонда. Однако, как отмечают в правительстве, переговоры с МВФ относительно приведения цены на газ до уровня импортного паритета до сих пор продолжаются, поэтому возникла необходимость продлить действие обязательств. В пояснительной записке к постановлению говорится, что принятие документа продлит действие специальных обязательств субъектов рынка для обеспечения общественных интересов на рынке природного газа до 1 июня 2018 года. Постановление вступит в силу с 1 апреля.

Украина согласовала механизм расчета цены газа для населения с МВФ, а его внедрение было одним из условий получения четвертого транша в апреле 2017 года. Согласно этой методике, на НАК до 1 апреля 2018 года были возложены специальные обязательства - продавать топливо для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе (импортному паритету). Если цена газа на отопительный период 2017-2018 годов отклоняется от импортной на 10%, то в начале и в конце отопительного сезона она должна подлежать корректировке. Если бы правительство следовало этим договоренностям, с 1 октября 2017 года стоимость тысячи кубометров газа для населения выросла бы от нынешних 4 942 тыс. гривен на 17-18%. Отказ выполнять обязательства по цене на газ фактически стал основным препятствием для пересмотра программы и получения Украиной следующего транша, который Кабинет министров ожидал еще в конце 2017 года.

