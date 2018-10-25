Кабмин компенсирует расходы на услуги ЖКХ всем, кто не успел оформить субсидию

Кабинет министров Украины компенсирует расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, которые не успели оформить субсидию до отопительного сезона. Об этом сообщает правительственный портал teplo.gov.ua.

Согласно постановлению №848, средства будут возмещены, даже если семья подаст документы на субсидию в ноябре или декабре. Также в правительстве напомнили, что для получения субсидии следует подать заявление и декларацию о доходах в местные управления труда и социальной политики, органы соцзащиты или через интернет на сайте subsidii.mlsp.gov.ua. На данном сайте также можно узнать размер назначенной субсидии.

Напомним, ранее в Минсоцполитики назвали три варианта оформления субсидий.

"Это может быть личный прием в управлении социальной защиты населения, это может быть подача электронного заявления и декларации через сайт Министерства социальной политики, и человек может отправить заявление и декларацию по почте, это тоже вариант, с которым он может обратиться, подписав все необходимые документы", - отметил министр Андрей Рева.