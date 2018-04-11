Кабмин направил более 170 млн гривен на поддержку региональной политики

Кабинет министров Украины выделил более 170 млн гривен остатка средств специального фонда госбюджета на поддержку региональной политики. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина. Отметим, в рамках реализации в Украине механизма секторальной бюджетной поддержки ЕС, которая предусматривает безвозмездную передачу средств при достижении согласованных целей в контексте проведения структурных реформ, 27 ноября 2014 года стороны заключили соглашение о финансировании Программы поддержки секторальной политики - Поддержка региональной политики Украины. Программа направлена ​​на, поддержку социальной, экономической и территориальной сплоченности страны, повышение благосостояния граждан стране и поддержку целей, определенных Государственной стратегией регионального развития до 2020 года. Общий бюджет финансирования программы составляет 55 млн евро, из которых прямая бюджетная поддержка - 50 млн евро, а техническая помощь, направленная на внедрение бюджетной поддержки, - 5 млн евро. Средства в госбюджет поступают несколькими траншами, использование которых проводится в соответствии с ранее установленным Кабмином порядком. Данное распоряжение принято для нормативно-правового урегулирования вопросов использования остатка средств специального фонда государственного бюджета 2017 года, который состоит на учете Минфина, в сумме почти 172,5 млн гривен, источником формирования которого является второй вариативный транш средств секторальной бюджетной поддержки ЕС, полученный в 2017 году.

