Кабмин направит 2,6 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах

Кабинет министров Украины направит 2,6 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина. "Начали противодействовать большому травматизму на дорогах и повышать безопасность. В этом году на эти цели выделяем 2,6 млрд гривен. Сегодня представляем единую целостную программу. Будем развивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки", - заявил Гройсман.

Кроме того, он отметил, что за последнее время удалось ликвидировать 109 мест, в которых регулярно происходили ДТП. "Тысяча человек ежегодно может сохранить жизнь, если реализовать все запланированные меры безопасности. Будем накапливать данные о ДТП, выявлять такие места и делать все, чтобы аварии там больше не происходили", - добавил Гройсман. Напомним, ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак выступает против отмены желтого сигнала светофора. Отметим, до этого данную инициативу обещали изучить в Кабмине. "Нет, я это (отмена желтого сигнала, - ред.) не поддерживаю. Я поддерживаю изменение по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге", - заявил Новак.

