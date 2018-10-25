Кабмин обновил план по развитию газодобывающей отрасли

Кабинет министров Украины обновил план мероприятий по реализации концепции развития газодобывающей отрасли до 2020 года.

Согласно обновленному плану, принятому правительством на заседании в среду, ряд профильных ведомств готовит новую редакцию Кодекса о недрах, которой намерены обеспечить регулирование на законодательном уровне сферы пользования недрами на новых концептуальных основах. Планируется, что новая редакция, которой также будут упорядочены положения ряда законов ("О нефти и газе", "О газе (метане) угольных месторождений", "О государственной геологической службе") будет разработана и подана на рассмотрение Кабмина до конца 2018 года.

План предусматривает мероприятия по переходу на электронный формат обмена информацией между добывающими компаниями и органами власти, созданию информационного портала об украинских ресурсах.

Как отмечено в пояснительной записке к документу, текстом которого располагает агентство "Интерфакс Украина", целью его принятия является обеспечение согласования действий центральных органов власти по уменьшению зависимости Украины от импортных энергоресурсов, наращиванию добычи газа. Реализация плана будет способствовать усовершенствованию законодательной базы, регулирующей взаимоотношения хозсубъектов в газодобывающей отрасли.

"Цель концепции предлагается достичь конкретными мероприятиями, которые позволят государственным и частным предприятиям увеличить добычу газа до 26,7 млрд грн куб.м. в 2020 году", – отмечено в документе.

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4,2% по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 825,3 млн куб. м, а в 2016 по сравнению с 2015 годом – на 0,7%.