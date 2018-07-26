Кабмин отложил повышение цен на газ для населения

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до конца августа 2018 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве 26 июля.

"Сейчас продолжаются переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ к уровню импортного паритета. Поэтому, учитывая завершение срока действия положения (о спецобязательствах – ИФ), возникает необходимость в его продлении", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что цена на газ – слишком чувствительная тема, чтобы подходить к ее решению исключительно "математическим способом".

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения. В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ, с которым правительство ведет пока безрезультатные дискуссии.

По мнению премьера Владимира Гройсмана, до достижения полного обеспечения внутреннего рынка газом украинской добычи говорить о полном переходе к рыночным ценам на газ для населения по принципу импортного паритета преждевременно.