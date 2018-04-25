Кабмин планирует направить на выплату "Нафтогазом" дивидендов всего 30% от чистой прибыли за 2017г

Кабинет министров Украины планирует снизить норму отчисления чистой прибыли за 2017 год в государственный бюджет для НАК "Нафтогаз Украины" с 75% до 30%.

С учетом полученной НАК как юрлицом в прошлом году чистой прибыли в размере 39 млрд 330,152 млн грн на дивиденды планируется направить 11 млрд 799,046 млн грн (30%), на развитие – 20% (7 млрд 866,03 млн грн), в резервный капитал – 5% (1 млрд 966,508 млн грн), оставить нераспределенными 45% (17 млрд 698,568 млн грн).

Дивиденды должны быть перечислены в бюджет до 30 июня 2018 года.

Кабмин на заседании 25 апреля также планирует заслушать отчеты набсовета и правления НАК.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

"Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2016 году получил чистую прибыль 26,529 млрд грн против чистого убытка 27,749 млрд грн в 2015-м. Чистый доход возрос на 43,1% – до 161,383 млрд грн.

Согласно консолидированному отчету НАК, группа по итогам 2016 года получила чистую прибыль 22,532 млрд грн против 35,062 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Консолидированный доход от реализации возрос на 48% – до 192,764 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.