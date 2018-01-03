Кабмин по итогам I квартала 2018 года может еще раз повысить размер минимальной зарплаты

Кабинет министров Украины по итогам I квартала 2018 года может еще раз повысить размер минимальной зарплаты, если для этого будут экономические предпосылки. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает его пресс-служба. "С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3 723 грн. Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам I квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты", - отметил Розенко. Он также подчеркнул, что для такого шага должны быть соответствующие экономические предпосылки. "Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть, прежде всего, экономически обоснованным", - добавил Розенко. Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января в Украине повысилась минимальная зарплата. В ходе принятия госбюджета чиновники обещали, что уже по результатам I квартала 2018 года размер минимальной зарплаты могут повысить до 4 200 гривен в месяц.

