Кабмин подготовил проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы

Кабинет министров Украины подготовил проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.В частности, при определении основных направлений бюджетной политики учтены основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины: валовой внутренний продукт номинальный - 3 733,9 млрд гривен; валовой внутренний продукт реальный, темпы роста - 103,6%; индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,5%; индекс цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) - 107,2%; обменный курс гривны к доллару США (в среднем за период) - 30,5 гривны; уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет, определенный по методологии Международной организации труда, - 8,9%. Отметим, данные макропоказатели являются ориентировочными и могут быть скорректированы после уточнения статистических данных и изменения социально-экономической ситуации. В случае уточнения основных прогнозных макропоказателей на 2019 год они будут учтены при подготовки проекта госбюджета-2019. Предполагается, что сбалансированность и устойчивость бюджетной системы будет обеспечиваться путем соблюдения следующих показателей: установление предельного объема дефицита госбюджета на уровне 2,2% ВВП; предельного объема госдолга на уровне не более 56% ВВП; обеспечение экономически обоснованного повышения минимальной заработной платы и должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки; прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 - 1 853 гривны, с 1 июля 2019 - 1 936 гривен, с 1 декабря 2019 - 2 011 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2019 - 1 626 гривен, с 1 июля 2019 - 1 699 гривен, с 1 декабря 2019 - 1 764 гривны; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 - 2 027 гривен, с 1 июля 2019 - 2 118 гривен, с 1 декабря 2019 - 2 199 гривен; трудоспособных лиц: с 1 января 2019 - 1 921 гривна, с 1 июля 2019 - 2 007 гривен, с 1 декабря 2019 - 2 084 гривны; лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 - 1 497 гривен, с 1 июля 2019 - 1 564 гривны, с 1 декабря 2019 года - 1 624 гривны. Кроме того, на 2020-2021 годы установлены следующие индикативные показатели: валовой внутренний продукт номинальный - 4 116,5 млрд и 4 606,5 млрд гривен соответственно; валовой внутренний продукт реальный, темпы роста - 104,0% и 106,3% соответственно; индекс потребительских цен - 105,0% и 104,8% соответственно; индекс цен производителей - 106,0% и 105,6% соответственно; уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет - 8,5% и 8,3% соответственно; обменный курс гривны к доллару США - 31,4 и 31,8 гривны соответственно. Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 - 2 011 гривны, с 1 июля 2020 - 2 089 гривен, с 1 декабря 2020 - 2 152 гривен.

