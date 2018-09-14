Кабмин представит Раде проект бюджета-2019 в следующую пятницу

Верховная рада 21 сентября заслушает представление Кабинетом министров проекта государственного бюджета на 2019 год. Об этом свидетельствует расписание заседаний парламента на 18-21 сентября.

Согласно ему, в пятницу, 21 сентября, перед представлением проекта бюджета традиционно состоится час вопросов к правительству.

Отметим, что в расписании на четверг, 20 сентября, стоит рассмотрение вопроса об увольнении с должности членов Центральной избирательной комиссии и о назначении на должности новых членов комиссии. Планируется также вынести вопрос назначения судей КСУ.

Напомним, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в проекте государственного бюджета на 2019 предлагается заморозить заработные платы госслужащим в министерствах и ведомствах. По ее словам, в то же время минимальная зарплата продолжит расти.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабмине анонсировали рост минимальной зарплаты с 2019 года. В частности, с 1 января минимальная зарплата в Украине превысит 4 тысячи гривен.

Добавим, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявлял, что в проекте государственного бюджета на 2019 год на оборону заложено около 200 млрд гривен.