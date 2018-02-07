Кабмин уточнил порядок выплаты помощи пострадавшим на Майдане и членам их семей

Кабинет министров Украины уточнил порядок выплаты помощи пострадавшим участникам массовых акций протеста и членам их семей.

На заседании Кабмина в среду министр социальной политики Андрей Рева отметил, что изменения вносятся по просьбе и обращению инициативной группы пострадавших на Майдане, поскольку при принятии постановления ранее "не были учтены некоторые моменты, связанные с семьями, родителями погибших людей на Майдане, которые в 2014-2017 годах получали выплаты, а формулировки в постановлении... могли внести дискриминацию по выплатам этих средств".

По его словам, принятие уточнений позволит устранить эту дискриминацию.

"Мы с января начали выплату в полном объеме всех тех средств, которые должны были выплачивать ещё годами... Часть уже выплатили, сейчас завершаем процесс выплат по всей стране, всем пострадавшим, семьям погибших. Всё то, что было предусмотрено, все средства - более 294 млн грн - мы выплачиваемых семьям, и считаю, что это правильно", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.