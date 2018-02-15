Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования-2018 с профицитом 1 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования на 2018 год с профицитом 1 млрд грн.

Согласно постановлению правительства №70 от 14 февраля, бюджет Фонда соцстрахования утвержден с доходной частью 23 млрд грн, расходной - 22 млрд грн. В частности, доходная часть вместе с остатком средств на начало года составляет 22884,4 млн грн.

В расходную часть входят: материальное обеспечение и социальные услуги - 11,8 млрд грн, страховые выплаты – 8,3 млрд грн, страховые расходы на медицинскую и социальную помощь 0,6 млрд грн, профилактика страховых случаев – 22,6 млн грн, расходы, связанные с исполнением обязанностей страховщика, - 69,6 млн грн, расходы на развитие и функционирование информационно-аналитических систем Фонда – 33 млн грн, административно-хозяйственные расходы – 1,2 млрд грн.

Резерв средств составляет 284,9 млн грн.

Отмечается, что принятый бюджет позволит осуществить перечисление суммы ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, осовременить (пересчитать) такие выплаты за период 2008-2011 годы, обеспечить финансирование медицинской реабилитации застрахованных лиц.