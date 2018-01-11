Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда-2018 с дефицитом 139,3 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год с дефицитом 139,3 млрд грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, доходы Фонда с учетом дотаций из госбюджета предусмотрены в сумме 353 млрд 628,6 млн грн, а расходы – 345 млрд 811,7 млн грн.

Остаток средств на конец года составит 7 млрд 816,87 млн грн.

Средства госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам и дефициту средств Пенсионного фонда составляет 139 млрд 313,4 млн грн.