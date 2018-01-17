Кабмин утвердил концепцию цифровой экономики Украины до 2020 года

Кабинет министров на заседании сегодня, 17 января, утвердил концепцию развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 годы. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня около 35% сельского населения Украины вообще не имеют доступа к широкополосному интернету. 53% украинских школ и 99% медицинских учреждений тоже не подключены. Исправить эту ситуацию можно: с помощью проектов государственно-частного партнерства за несколько лет достичь покрытия широкополосного интернета более 80%", - отметил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщает пресс-служба.

Документ определяет ключевые политики, первоочередные сферы, инициативы и проекты "цифровизации" Украины на ближайшие три года.

"Успешный опыт Швеции, Кореи, Эстонии, Ирландии, и Израиль свидетельствует, что непосредственный эффект от комплексного развития цифровой экономики составляет 20% ВВП в течение пяти лет. Наш амбициозный план до 2021 года благодаря развитию цифровой экономики - это как минимум +5% к ВВП. Это совершенно новое качество жизни украинцев", - добавил Михаил Титарчук, заместитель министра экономического развития и торговли.