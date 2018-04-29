Кабмин внес изменения в программу назначения субсидий

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 27 апреля внес изменения в программу назначения субсидий, которые начнут действовать со следующего отопительного сезона. В частности, субсидиями не смогут воспользоваться те граждане, которые скрывают свое состояние или имеют теневую занятость.

Согласно сообщению правительственного портала, предусматривается, что в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами, то есть получатели смогут оставлять себе сэкономленные в результате экономного потребления средства.

Правительство своими изменениями сократит случаи злоупотреблений в получении субсидий.

"Те, кто действительно будет нуждаться в помощи, будет получать ее и в дальнейшем. Однако люди, которые просто скрывают свое состояние, не смогут пользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков", - отметили в Кабмине.

Согласно изменениям, если в собственности семье есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения), то субсидия не назначается.

Доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв.м, а дома - 200 кв.м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным для получения субсидии необходимо будет встать на учет в центре занятости. А людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, но не зарегистрированным как безработный ввиду работы без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом будут считать как доход три прожиточных минимума - 5286 грн.

С целью стимулирования энергосбережения с 1 мая социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 куб.м на 1 кв.м площади, электроотопление - 30 кВт на 1 кв.м. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья норма может быть увеличена не более чем на 30%.

Внутренне перемещенные лица отныне смогут оформить субсидию без договора аренды жилья – лишь на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства.

Кабмин также упростил процедуру получения субсидий для жителей объединенных территориальных громад (ОТГ): отныне они имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы.